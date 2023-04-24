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Американцу дали 22 года тюрьмы за стрельбу в подростка из-за его сексуальной ориентации

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Depositphotos

В США мужчину посадили в тюрьму на 22 года за стрельбу в подростка из-за его сексуальной ориентации, пишет Complex.

Как сообщают местные СМИ, 25-летний Малачи Робинсон познакомился с 16-летним подростком в соцсетях и начал с ним общаться. В процессе диалога американец узнал о нетрадиционной сексуальной ориентации собеседника. После этого преступник предложил ему встретиться в лесу, где и убил его.

Перед этим Робинсон написал своей девушке, что собирается «застрелить этого мальчика». По данным полиции, вскоре после входа в лес подросток сообщил Малачи, что хочет вернуться домой. В это время осужденный достал пистолет и восемь раз выстрелил в жертву. Несмотря на это, тинейджеру удалось сбежать и позвать на помощь.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, но уже через две недели выписали домой. Робинсон признал свою вину в попытке убийства на почве ненависти и был приговорен к 22 годам лишения свободы.

Ранее в США 8-летний мальчик был арестован за попытку убийства приемного ребенка.

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