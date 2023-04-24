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Новый караван из 3 тысяч мигрантов направляется на север Мексики

Около 3 тыс. мигрантов из Центральной и Южной Америки караваном вышли из мексиканского города Тапачула на границе с Гватемалой в сторону севера страны, к границе с США, передает RT.

«В 06:00 около 3 тыс. мигрантов из Центральной Америки и других стран, таких как Куба, Венесуэла и Колумбия, караваном отправились из парка Двухсотлетия в Тапачуле на побережье Чьяпаса и на север страны», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что мигранты отправились на север страны, надеясь решать вопрос с легализацией на территории Мексики в процессе передвижения.

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