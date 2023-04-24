Юрист назвал закон о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы мерой понуждения к возвращению

Внесенный в Госдуму законопроект, который обязывает российские компании взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж сотрудников, является мерой понуждения к возвращению людей в Россию. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин. По его словам, предложенный проект также лишает россиян возможности избежать двойного налогообложения.

«Этот проект закона, как я понимаю, он направлен на историю, связанную с двойным налогообложением. Ничего не меняется с точки зрения наличия резиденства или его отсутствия. Как и раньше, если вы не находитесь в России, вы теряли статус налогового резидента, и все ваши доходы, например, со сдачи квартиры в аренду или продажи квартиры в Москве, вы должны платить налог НДФЛ в размере 30%. Всегда так было. Сейчас я вижу в этом законе, это связано именно с тем, что пытаются отменить возможность исключения двойного налогообложения. С разными странами были свои соглашения, они ранее исключали возможность двойного налогообложения: если вы платите налог в России, то там не платите от деятельности. Это двусторонняя история, которая сейчас непосредственно расторгается с определенными странами. В связи с этим люди, которые живут и являются налоговыми резидентами тех или иных стран, они испытывают определенные проблемы, связанные с дополнительными расходами. Чтобы людям не было интересно уходить в другую юрисдикцию: жить там, а работать здесь. То есть это некий понуждающий момент», — сказал он.

Гатин добавил, что возможный рост НДФЛ для россиян за рубежом сделает таких сотрудников менее конкурентными для российских компаний.

«По этой версии получается, что нанимать таких сотрудников для компании будет достаточно дорого, потому что нужно будет платить НДФЛ не 13%, а условно 30%. Они сразу становятся неконкурентноспособны относительно граждан, которые находятся в России. При дистанционной версии сотрудник должен НДФЛ оплачивать самостоятельно. А здесь, насколько я увидел в этом проекте, вроде, обязывают работодателя оплачивать. Таким образом, работодатель, понимая, что у него сотрудник является нерезидентом России, он за него сразу удерживает 30% из заработной платы. Это некая мера понуждения, чтобы люди, работающие в России, возвращались сюда», — пояснил он.

24 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Согласно законопроекту, нововведение должно затронуть всех уехавших, которые используют для работы российский сегмент интернета, либо размещенные в России технические, программно-аппаратные средства. Поправки подразумевают, что с 1 января 2024 года российские работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства — 30%.

Позже Минфин в своем в своем Telegram-канале сообщил, что поправки не затронут сотрудников, работающих по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия останутся прежними. В министерстве также отметили, что данный законопроект еще дорабатывается на площадке правительства.