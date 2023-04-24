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Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову

Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой по делу о теракте в Петербурге

Мосгорсуд решил оставить в СИЗО Дарью Трепову, обвиняемую в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, суд признал законным арест Треповой. Апелляционная жалоба обвиняемой была рассмотрена и Мосгорсуд постановил оставить без изменения решение первой инстанции.

Уточняется, что основная часть заседания суда проходила в закрытом режиме. Прессу пустили только на оглашение решения.

Ранее ТАСС из зала суда сообщало, что Дарья Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем.

Трепова принесла на встречу Татарского с читателями статуэтку, в которой была взрывчатка. Ранения в результате взрыва, убившего Татарского, получили еще более 30 человек.

Эксперт по взрывному делу рассказал Telegram-каналу Shot, что внутри бюста был пластит. Магнит на дне статуэтки не давал произойти случайному взрыву. Когда Трепова убрала магнит, украинские агенты смогли дистанционно активировать бомбу.

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