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Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Трепова заявила, что сожалеет о случившемся

Обвиняемая в убийстве военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарья Трепова заявила, что сожалеет о содеянном. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Я сожалею о произошедшем и желаю скорейшего выздоровления потерпевшим», — заявила девушка.

О том, признает ли она свою вину в содеянном, она говорить не стала.

Трепова принесла на встречу Татарского с читателями статуэтку, в которой была взрывчатка. Ранения в результате взрыва, убившего Татарского, получили еще более 30 человек.

Эксперт по взрывному делу сообщил Telegram-каналу Shot, что внутри бюста был пластит. Магнит на дне статуэтки не давал произойти случайному взрыву. Когда Трепова убрала магнит, украинские агенты смогли дистанционно активировать бомбу.

Ранее сообщалось, что мать погибшего военкора Татарского простила подозреваемую в теракте Трепову.

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