В четырех регионах Украины звучит воздушная тревога

Зона воздушной тревоги распространилась на Харьковскую, Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, вышеназванные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Некоторое время назад в пригороде Харькова, расположенном в северо-восточной части республики, прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

Накануне в городе Миргороде Полтавской области Украины произошел взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов доложил, что в городе зафиксировали взрыв.