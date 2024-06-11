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Украинцам предрекли демографический и экономический кризисы

Политолог Журавлев предсказал демографический и экономический кризисы на Украине

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Darrin Zammit Lupi/Reuters

Украину могут ждать демографический и экономический кризисы из-за больших безвозвратных потерь в рамках конфликта. Об этом предупредил научный руководитель российского Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Лентой.ру».

«Потери в 500 тысяч человек чреваты для Украины», — заявил он.

По мнению эксперта, среди рисков — демографический и, как следствие, экономический кризисы.

«Условный телевизор, где больше миллиона деталей, Украина уже не произведет физически — не хватит людей», — пояснил политолог.

Журавлев заявил, что при маленькой численности населения сформировать большую экономику невозможно, потому и экономический кризис окажется неизбежным.

Незадолго до этого бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что граждане Украины могут начать уезжать из страны из-за энергодефицита.

Ранее посол РФ в США рассказал, во что превратили Украину.

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