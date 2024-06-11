Стало известно, куда россияне полетят в июле

Доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж на июль выросла на 22% в годовом выражении, до 28%. Самым популярным направлением стал Ереван (Армения) — 8% всех авиабилетов. Туристы планируют провести на отдыхе в среднем 10 дней. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Авиасейлс.

В Ереван из Москвы в июле билеты туда-обратно на одного человека стоят от 26 180 рублей, из Санкт-Петербурга — от 28 570 рублей, из Екатеринбурга — от 22 950 рублей.

Доля Антальи (Турция) составила 7%. Отдых на популярном курорте бронируют в среднем на 11 дней.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Анталью туда-обратно в июле:

*из Москвы — от 31 300 рублей;

*из Санкт-Петербурга — от 34 450 рублей;

*из Екатеринбурга — от 35 850 рублей.

По 5% авиабилетов россияне забронировали в Баку (Азербайджан), Стамбул (Турция), Минск (Белоруссия).

В столице Азербайджана россияне планируют самый длительный отпуск — порядка 16 дней.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Баку туда-обратно в июле:

*из Москвы — от 33 690 рублей;

*из Санкт-Петербурга — от 35 450 рублей;

*из Екатеринбурга — от 38 400 рублей.

Средняя длительность отдыха в Стамбуле составила 11 дней.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Стамбул туда-обратно в июле:

*из Москвы — от 27 720 рублей;

*из Санкт-Петербурга — от 33 250 рублей;

*из Екатеринбурга — от 19 030 рублей.

В июле россияне планируют отдохнуть в Минске в среднем на шесть дней.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Минск туда-обратно в июле:

*из Москвы — от 6 500 рублей;

*из Санкт-Петербурга — от 11 000 рублей;

*из Екатеринбурга — от 19 400 рублей.

Доля Сеула (Южная Корея), Бишкека (Киргизия) и Алматы (Казахстан) составила 4%. Россияне планируют путешествия в эти города в среднем на две недели.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Сеул туда-обратно в июле:

*из Москвы — от 46 500 рублей;

*из Санкт-Петербурга — от 53 800 рублей;

*из Екатеринбурга — от 63 800 рублей.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Бишкек туда-обратно в июле:

*из Москвы — от 33 200 рублей;

*из Санкт-Петербурга — от 37 700 рублей;

*из Екатеринбурга — от 33 800 рублей.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Алматы туда-обратно в июле:

*из Москвы от 27 580 рублей;

*из Санкт-Петербурга от 37 400 рублей;

*из Екатеринбурга от 28 700 рублей.

Исследование было проведено в июне 2024 года.

Ранее россияне заявили, что идеальный отпуск длится не меньше месяца.