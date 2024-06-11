Стало известно, в чем подозревают задержанного сотрудника НИИ ФСИН

Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН РФ был задержан по подозрению в публичном призыве или оправдании терроризма. Об этом сообщили в силовых структурах агентству РИА Новости.

Ранее пресс-служба ФСИН России сообщала о задержании сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России совместно с главным управлением собственной безопасности ФСИН России и ФСБ России. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Также начата служебная проверка.

«Подозреваемый сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России обвиняется в совершении преступления по статье 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма'», — сообщил источник агентства.

До этого актриса Ксения Раппопорт дала в суде показания по делу об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный сокол» режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

Раппопорт видела спектакль в 2022 году в Москве и назвала его «очень важным», а также «терапевтической прививкой» от терроризма. Она подчеркнула, что спектакль, по ее мнению, не романтизирует образ боевиков, а борется с тем, чтобы молодые люди, девушки, женщины были вовлечены в деятельность террористических организаций.

Ранее в Крыму вынесли приговор мужчине, который собирался вступить в ВСУ.