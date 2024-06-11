Стало известно, сколько россиян согласились с Набиуллиной по поводу оптимистов

Чуть более половины опрошенных (51,0%) думают, что кредиты россияне берут от необходимости, или потому, что того требует жизненная ситуация. В то же время каждый десятый (10,1%) считает, что использование заемных средств — явный признак потребительского оптимизма, или «хорошей жизни». Это следует из опроса микрофинансовой компании «Займер». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Оставшаяся часть опрошенных (38,9%) считают, что россияне оформляют кредиты и займы как по одной, так и по другой причине.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024 6 июня заявила, что «люди берут кредиты и от безысходности, и от хорошей жизни» и назвала это парадоксом кредитования. В то же время председатель отметила, что кредиты традиционно оформляют оптимисты.

«Согласно нашей статистике, самые популярные цели получения займов — это срочный ремонт (в том числе автомобиля), поездка, покупка электроники, бытовых и детских товаров, лекарств, одежды. Таким образом, это могут быть как неотложные расходы, так и запланированные траты, что вполне укладывается в тезис главы Банка России», — сказали аналитики «Займера».

Опрос был проведен 7 июня 2024 года среди более чем 1 тыс. россиян.

Ранее Набиуллина сообщила, что ЦБ зафиксировал рост кредитов на руках у россиян с низким уровнем дохода.