Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян согласились с Набиуллиной по поводу оптимистов

«Займер»: 10% заемщиков согласны с Набиуллиной, что кредиты берут оптимисты

close
100%
Pixabay

Чуть более половины опрошенных (51,0%) думают, что кредиты россияне берут от необходимости, или потому, что того требует жизненная ситуация. В то же время каждый десятый (10,1%) считает, что использование заемных средств — явный признак потребительского оптимизма, или «хорошей жизни». Это следует из опроса микрофинансовой компании «Займер». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Оставшаяся часть опрошенных (38,9%) считают, что россияне оформляют кредиты и займы как по одной, так и по другой причине.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024 6 июня заявила, что «люди берут кредиты и от безысходности, и от хорошей жизни» и назвала это парадоксом кредитования. В то же время председатель отметила, что кредиты традиционно оформляют оптимисты.

«Согласно нашей статистике, самые популярные цели получения займов — это срочный ремонт (в том числе автомобиля), поездка, покупка электроники, бытовых и детских товаров, лекарств, одежды. Таким образом, это могут быть как неотложные расходы, так и запланированные траты, что вполне укладывается в тезис главы Банка России», — сказали аналитики «Займера».

Опрос был проведен 7 июня 2024 года среди более чем 1 тыс. россиян.

Ранее Набиуллина сообщила, что ЦБ зафиксировал рост кредитов на руках у россиян с низким уровнем дохода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами