Украинский пленный заявил, что группу солдат ВСУ попытались судить за отказ идти на штурм

Попавший в плен украинский солдат Александр Журавель заявил, что группа плохо подготовленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалась исполнять приказ командования, не пойдя на штурм, за что ее попытались судить. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Журавеля, солдаты в его части были настолько плохо подготовлены к боям, что некоторые из них могли бросить вместо гранаты выдернутую чеку. Несмотря на это, командование решило отправить солдат на штурм. Журавель и его сослуживцы отказались выполнять этот приказ, ссылаясь на свою слабую подготовку. Тогда командование захотело отдать солдат под суд.

В итоге до суда дело не дошло. Штурмовую группу, в которой состоял Журавель, расформировали, а всех ее членов перевели в пехоту.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины заявил, что оружие, которое западные страны предоставляют Киеву, не доходит до украинских военных.

Ранее несколько десятков украинцев сбежали в Венгрию на военном грузовике.