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Стали известны последствия идеи обязать дачников осваивать участки за три года

В «Дачном Сезоне» назвали 2 последствия идеи обязать дачников осваивать участки

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Pexels

Введение закона о необходимости освоения земельных участков садоводами и огородниками имеет две стороны медали. С одной стороны, мера может привести к активизации использования земельных ресурсов и повышению производительности сельского хозяйства, как минимум, в собственных нуждах потребителей. Об этом «Газете.Ru» сказал директор по маркетингу строительной компании «Дачный Сезон» Никита Лутовинов.

По его словам, с другой стороны, новая обязанность может повлечь нарушения и вынужденные штрафы из-за вероятного невыполнения требований законодателя в указанный срок. Но Дасаев исключил, что получение штрафных предписаний приведет к массовому отказу россиян от участков. Оснований для снижения спроса или обвала цен на участки под садоводство и огородничество из-за принятия данной инициативы эксперт не видит.

«Впрочем, признаки неосвоения земельных участков, как и перечень мероприятий, необходимых для приведения участка в пригодное для использования состояние, правительство установит до 15 января 2025 года. Что будет с ценами на землю, зависит от спроса и предложения, экономической ситуации в стране», — заключил Лутовинов.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в конце мая 2024 года одобрила поправки Росреестра в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, согласно которым владельцы земельных участков обязаны начать их освоение в течение трех лет.

Ранее руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал соответствующую инициативу опасной.

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