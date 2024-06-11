Экономист назвал последствия анонсированного повышения МРОТ для россиян

Анонсированное президентом Владимиром Путиным повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не окажет заметного влияния на зарплаты россиян. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал ведущий научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Института прикладных экономических исследований Президентской Академии Виктор Ляшок.



«В данном случае важен не сам показатель МРОТ в абсолютном выражении, а его соотношение со средними, а точнее даже медианными заработными платами. Этот показатель называется индекс Кейтса. Чем он выше, тем больше влияние МРОТ оказывает на экономику, например, снижая зарплатное неравенство», — отметил экономист.

По его словам, предполагается, что МРОТ в России в дальнейшем будет индексироваться на рост заработных плат, поэтому они измениться не должны.

Путин на пленарной сессии ПМЭФ 7 июня заявил, что МРОТ будет привязан к медианной зарплате: с 2025 года он составит 48% от нее и достигнет 22 тыс. рублей, к 2030 году вырастет до 35 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что заработок соцработников оказался вдвое ниже средней зарплаты по России.