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Экономист оценил вероятность достижения инфляции в 4% в 2025 году в России

Экономист Тузов: достижение инфляции в 4% в России в 2025 году малореалистично

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

ЦБ вряд ли достигнет цели по инфляции в 4% в 2025 году. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Константин Тузов.

«Достичь 4% инфляции в 2025 году, на мой взгляд, задача малореалистичная с учетом того, что экономика сейчас находится на подъеме. Даже повышение ключевой ставки не остановит эту тенденцию. Потребительский спрос будут поддерживать повышение реальных зарплат из-за сложившегося дефицита кадров и различные меры поддержки вроде семейной ипотеки», — объяснил экономист.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поставила себе в качестве KPI на ПМЭФ-2025 достижение цели по уровню инфляции в 4%. Такое заявление глава Банка России сделала на ПМЭФ-2024. Регулятор последние четыре года не может достичь целевого показателя по инфляции. По словам Набиуллиной, она выполнила прошлый KPI. На ПМЭФ-2024 перед ней стояла задача сохранить уровень доверия населения к российской финансовой системе. За год объем вкладов россиян подскочил на 25%, или 10 трлн рублей, соответственно — доверие граждан к финансовой системе было сохранено, отметила глава ЦБ.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 3 июня 2024 года составила 8,17% год к году после 8,07% на 27 мая.

Ранее экономист предрек подорожание продуктов питания в июле.

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