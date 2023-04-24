В Якутии отменили традиционное шествие «Бессмертного полка», в этом году акция пройдет в других форматах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Все жители нашей республики и страны, кому дорога память о своих героических предках, могут стать участниками акции в других форматах. Например, размещая портреты ветеранов на одежде, в соцсетях или даже на автомобилях», — говорится в заявлении.

Акция «Бессмертный полк», в ходе которой граждане шествуют по улицам городов России с портретами участников Великой Отечественной войны, проводится в стране ежегодно с 2012 года. В 2019 году в мероприятии приняли участие более 10 млн человек. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса акцию проводили онлайн.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе заседания правительства заявил, что в городе не будут проводить военный парад на День Победы.

При этом на прошлой неделе Красную площадь в Москве начали готовить к проведению Дня Победы 9 мая.