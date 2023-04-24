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Эксперт рассказал о порядке действий в случае ошибки в расчете ЖКУ

Эксперт Гусятников: граждане могут получить компенсацию в 50% в случае ошибки в расчете ЖКУ

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Граждане могут получить компенсацию в случае, если заметили ошибку в расчете платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества или за коммунальные услуги. Об этом Life рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«Если вы обнаружили ошибку в платежке, то можете не просто отстоять свои права, но и получить компенсацию в размере 50% от той суммы, которая была начислена сверх положенной, это предусмотрено пунктом 6 статьи 157 Жилищного кодекса РФ. Обычно эти деньги не выплачиваются наличными, а идут в счет следующих коммунальных платежей», — рассказал Гусятников.

Для того, чтобы взыскать штраф с управляющей компании, необходимо подать в УК обращение лично в письменном виде или через почту с уведомлением. В нем нужно указать на ошибку и попросить произвести перерасчет за те периоды, когда в платежках были неправильные начисления. Кроме того, нужно заявить о штрафе в свою пользу и сослаться на статьи Жилищного кодекса (ст. 156, 157). В обращении также нужно указать свои полные данные.

Время ожидания после подачи заявления составляет 30 дней. В это время управляющая компания должна будет разобраться в сути претензии и выслать официальный ответ на бумаге. После этого может быть три варианта развития событий. УК может признать свою ошибку и согласиться выплатить штраф, объяснить, что в платежке не было ошибки, и отказаться платить, или ничего не ответить. Если отказ был не обоснован или ответа от УК не поступило, можно подать жалобу в жилинспекцию. Сделать это можно через портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России вступили в силу изменения в оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). С этого момента производится перерасчет оплаты общедомовых нужд. Речь идет о тратах на уборку, работу лифта и электроснабжение в доме.

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