Индиец построил собственный дом в форме «Титаника»

Житель Индии построил собственный дом в форме «Титаника», пишет Oddity Central.

Как рассказал Минту Рой, он с детства мечтал жить в доме, который был бы похож на «Титаник». Повзрослев, мужчина все же решил построить жилище, напоминающее культовый пассажирский лайнер. Однако процесс строительства оказался трудным: большинство инженеров не хотели работать с планом заказчика или просили много денег, поэтому индиец взял дело в свои руки.

Минту поехал в Непал для изучения каменной кладки, а потом приступил к строительству. Уже 13 лет он пытается завершить свой проект, потому что ему не хватает денег. Несмотря на это, Рой верит, что однажды переедет в дом вместе с семьей.

«Мы не вели учет, сколько потрачено на строительство. Думаю, что не меньше $180 тысяч», — прокомментировал мужчина.

Поклонник «Титаника» надеется завершить строительство дома в ближайшие годы и открыть небольшой ресторан или чайную на верхнем этаже в качестве дополнительного источника дохода.

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