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Пьяная девушка устроила антивоенный протест на рейсе из Бангкока в Москву

Пассажирка самолета дралась, плевалась и выкрикивала лозунги в поддержку Украины, сообщает Baza и делится кадрами от свидетелей инцидента.

Дебош устроила девушка, возвращавшаяся в Россию из Бангкока, на рейсе отечественной авиакомпании. Пассажиры, ставшие очевидцами происшествия, рассказали, что почти весь многочасовой полет девушка ругалась с окружающими, в том числе с бортпроводниками, выкрикивала антивоенные лозунги, плевалась и пинала салонные двери при попытке ее обезвредить.

В итоге стюардам пришлось буквально связать хулиганку — только после этого она успокоилась, а по прилете ее сдали в руки полицейским для дальнейшего разбирательства.

До этого сообщалось, что летевший на Аляску пассажир бизнес-класса домогался во время полета бортпроводника.

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