Беспилотники атаковали Севастополь

Черноморский флот (ЧФ) отражает атаку дронов в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, все службы города находятся в готовности.
Кроме того, губернатор призвал всех сохранять спокойствие.
В конце марта Черноморский флот отбил атаку беспилотников на Севастополь.
Позже глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что два морских беспилотника в Севастополе уничтожили женщины-военнослужащие.