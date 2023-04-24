Беспилотники атаковали Севастополь

Черноморский флот (ЧФ) отражает атаку дронов в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, все службы города находятся в готовности.

Кроме того, губернатор призвал всех сохранять спокойствие.

В конце марта Черноморский флот отбил атаку беспилотников на Севастополь.

Позже глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что два морских беспилотника в Севастополе уничтожили женщины-военнослужащие.