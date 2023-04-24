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Беспилотники атаковали Севастополь

Губернатор Развожаев: Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников в Севастополе

Черноморский флот (ЧФ) отражает атаку дронов в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, все службы города находятся в готовности.

Кроме того, губернатор призвал всех сохранять спокойствие.

В конце марта Черноморский флот отбил атаку беспилотников на Севастополь.

Позже глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что два морских беспилотника в Севастополе уничтожили женщины-военнослужащие.

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