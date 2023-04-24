Депутат ГД Хамзаев предложил исключить английский язык из школьной программы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обязательное изучение английского языка пора исключить из школьной программы, так как нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России.
«Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования», — сказал Хамзаев РИА Новости.
Он отметил, что английский язык стал международным, потому что его специально вносили в программу.
«Мы с самого детства обращаем взор детей на Запад. Где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык? Зачем?» — задался вопросами парламентарий.
Хамзаев добавил, что стране нужны сильные специалисты в разных областях, «а не одни полиглоты».
Ранее в Казахстане предложили убрать русский язык из школьной программы.