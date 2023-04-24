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Депутат ГД Хамзаев предложил исключить английский язык из школьной программы

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Александр Кряжев/РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обязательное изучение английского языка пора исключить из школьной программы, так как нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России.

«Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования», — сказал Хамзаев РИА Новости.

Он отметил, что английский язык стал международным, потому что его специально вносили в программу.

«Мы с самого детства обращаем взор детей на Запад. Где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык? Зачем?» — задался вопросами парламентарий.

Хамзаев добавил, что стране нужны сильные специалисты в разных областях, «а не одни полиглоты».

Ранее в Казахстане предложили убрать русский язык из школьной программы.

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