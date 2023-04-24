Спасательное судно прибыло на помощь севшему на мель у берегов Сахалина сухогрузу KC Hadong

В морском спасательном координационном центре «Южно-Сахалинск» заявили, что аварийно-спасательное судно «Берингов пролив» Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба» в понедельник, 24 апреля, прибыло к севшему на мель в районе сахалинского порта Шахтерск иностранному грузовому судну KC Hadong. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Аварийно-спасательное судно прибыло в район происшествия в понедельник рано утром. Если позволит погода, планируется водолазный осмотр корпуса «КС Хадонг» на предмет повреждений», — заявили в спасательном центре.

Ранее начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко рассказал, что судно КС Нadong под флагом Либерии село на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине.

Экипаж спасенного судна состоит из 20 граждан Южной Кореи и Филиппин. Отмечается, что разлива топлива не произошло. При этом следственные органы проводят доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ.