В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 1 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что небольшой дождь и облачная погода с прояснениями прогнозируются в Москве 1 мая, а дневные температуры будут достигать 18°C тепла. Об этом сообщает ТАСС.

«1 мая, по предварительным подсчетам, будет облачно с прояснениями, ночью 5…10°C тепла, днем — 13…18°C и небольшой дождь», — рассказал Вильфанд.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» сообщили, что весенние грозы ожидаются в Центральной России на предстоящей неделе первые весенние грозы ожидаются в Центральной России в середине предстоящей недели.

Синоптики отмечают, что в понедельник, 24 апреля, станет самым комфортным днем этой весны. Под утро прогнозируется около +4…+9°C, а днем воздух прогреется почти до июньских показателей климата, от +17 до +22 °C.

До этого Вильфанд заявил, что майскую солнечную погоду с температурой до +22°C прогнозируют в Москве в понедельник, 24 апреля, со среды, 26 апреля, ожидаются небольшие дожди.