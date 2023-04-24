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Представитель талибов* Муджахид назвал фейком данные США о роли Кабула в координации ИГ**

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Reuters

Представитель талибов (организация запрещена в России) Забиулла Муджахид заявил, что данные Пентагона о важной роли Афганистана в координации планов террористов ИГ (организация запрещена в России) являются фейком и частью пропагандистской кампании против страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американское оборонное ведомство опубликовало фейковый документ, который является частью пропагандистской кампании против Афганистана.

Он утверждает, что публикация подобных «необоснованных и самодельных документов» является результатом работы агентов иностранной разведки, которые не заинтересованы в том, чтобы граждане страны жили мирно.

Ранее представитель движения «Талибан» Билал Карими заявил, что боевики группировки «Исламское государство» стоят за терактом в Кабуле, в результате которого погибли шесть человек. 

27 марта агентство Aśvaka, ссылаясь на местные источники, сообщало, что в столице Афганистана, городе Кабул, прогремел взрыв.

Позже в посольстве России в Афганистане заявляли, что данные о пострадавших россиянах при взрыве в Кабуле не поступали. Отмечалось, что взрыв в афганской столице произошел неподалеку от здания Министерства иностранных дел Афганистана.

*   организация запрещена в России
**   организация запрещена в России
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