В Роспотребнадзоре объяснили отказами от вакцинации распространение кори в Дагестане

Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Залимхан Омариев рассказал, что всплеск заболеваемости корью в Дагестане связан с отказом жителей от прививок. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что в текущий момент эпидемиологическую ситуацию в регионе можно назвать напряженной, но отметил, что она контролируется.

Омариев добавил, что в данном случае речь идет не о числе случаев заболевания, хоть это и является важной характеристикой, а именно о том, что люди в рамках проведения противоэпидемических мероприятий не хотят идти на контакт и прививаться.

Он подчеркнул, что новые случаи заражения корью в республики фиксируются ежедневно, но властям и уполномоченным органам удалось не допустить вспышек в организованных коллективах, например в школах, детсадах и медучреждениях.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что несмотря на вакцинацию, всегда стоит проверить антитела на корь.