Мертвую пожилую женщину нашли на детской площадке в Твери

В Твери местные жители обнаружили на детской площадке тело пожилой женщины. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, россиянку без признаков жизни нашли 23 апреля неподалеку от новостройки на улице Фрунзе. На место происшествия прибыла реанимация, но спасти женщину не удалось.

Информация о личности погибшей, а также о причинах ее смерти не сообщается.

Ранее стало известно, что тела двоих братьев с огнестрельными ранениями нашли в Карачаево-Черкесии. Предварительно установлено, что двойное убийство совершил родственник погибших.