Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мертвую пожилую женщину нашли на детской площадке в Твери

close
100%
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В Твери местные жители обнаружили на детской площадке тело пожилой женщины. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, россиянку без признаков жизни нашли 23 апреля неподалеку от новостройки на улице Фрунзе. На место происшествия прибыла реанимация, но спасти женщину не удалось.

Информация о личности погибшей, а также о причинах ее смерти не сообщается.

Ранее стало известно, что тела двоих братьев с огнестрельными ранениями нашли в Карачаево-Черкесии. Предварительно установлено, что двойное убийство совершил родственник погибших.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях