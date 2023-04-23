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В Техасе в результате стрельбы на вечеринке после выпускного пострадали 9 человек

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Idris Solomon/Reuters

В Джаспере, штат Техас, на вечеринке после выпускного бала произошла стрельба. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел рано утром 23 апреля в резиденции на Каунти-роуд, где выпускники местной школы отмечали окончание учебы. После того, как о происшествии узнали в полиции, на место прибыли силовики и медики.

По данным источника, в результате стрельбы ранения получили девять человек. Часть из них госпитализировали в Мемориальную больницу Джаспера, остальных — в клинику Кристус-Сент-Элизабет.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что в городе Питермарицбург в ЮАР произошло массовое убийство, в результате которого погибли 10 членов одной семьи, включая семерых женщин, двоих мужчин и 13-летнего мальчика.

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