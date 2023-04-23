Нижегородские власти пообещали трудоустроить безработных, ушедших добровольцами на СВО

Безработные жители Нижегородской области, которые добровольно заключают контракт на военную службу для участия в специальной военной операции (СВО), получат возможность трудоустроиться на предприятия региона, передает пресс-служба регионального правительства.

При заключении контракта такие граждане будут трудоустроены. Кроме того, они дополнительно получат единовременную выплату от предприятия в размере 100 тыс. руб., а также ежемесячные выплаты по 50 тыс. руб. на период действия военного контракта. Власти пока не пояснили, о каких именно предприятиях идет речь.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», около двух недель назад началась работа по привлечению предприятий к материальной поддержке безработных добровольцев. Однако, как пишет издание, каких-либо законодательных актов на уровне области по этому поводу пока не принималось — речь идет о персональных договоренностях с заводами.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила «провести ревизию» законов о льготах участникам спецоперации и их семьям.