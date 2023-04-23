Крым ожидают заморозки

В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с грядущими заморозками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по республике.

«Ночью и утром 24 и 25 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус -2°C», — отмечается в сообщении.

В ближайшие два дня на полуострове действует штормовое предупреждение. В МЧС рекомендовали воздержаться от походов в горы и защитить насаждения.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости заявил, что в ночь на 23 апреля в Москве и Московской области местами зафиксированы заморозки. По словам Тишковца, на востоке Подмосковья, в Черустях, температура воздуха понизилась до -2,5°C. Отрицательные значения термометра также регистрировались в Электростали — до -1,2°C и Коломне — до -0,5°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что самым теплым днем месяца в Москве станет 24 апреля.