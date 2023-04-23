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Политолог: стратегия сотрудничества «каспийской пятерки» жизнеспособна и перспективна

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Каспийский регион становится новой точкой роста экономики партнерства, а работа такой площадки, как Каспийский форум, демонстрирует, что концепция многостороннего взаимовыгодного сотрудничества разных стран, даже если у них присутствуют разногласия по определенным вопросам, возможна и жизнеспособна. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной платы РФ Александр Асафов.

Эксперт напомнил о том, что 20 лет назад Россия усилила свои позиции в Каспийском регионе. 23 апреля 2002 года в Ашхабаде состоялся первый Каспийский саммит, который посетили главы России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана. Темой совещания стало урегулирование вопроса правового статуса Каспийского моря и взаимодействия между странами прикаспийского региона. На следующий год Россия закрепила свои права на 19% Каспия.

Первый Каспийский саммит, констатирует Александр Асафов, стал основой формирования нового центра силы на международной арене в Прикаспийском регионе.

Эксперт отмечает, что в июне 2022 года Каспийский форум стал площадкой объединения стран перед лицом общих вызовов. Президент России Владимир Путин вместе с лидерами Туркмении, Казахстана, Азербайджана и Ирана говорили о возможностях совместного сотрудничества и борьбе с такими угрозами, как международный терроризм, организованная преступность, наркоторговля.

Владимир Путин предложил странам объединиться перед общими вызовами ради благополучного будущего государств без вмешательства в их внутренние дела. Он отметил, что лучше всем сконцентрироваться на том, какую пользу страны могут принести друг другу: это реализация крупнейших транспортных и инфраструктурных проектов, взаимодействие в энергетике, туристической сфере, укрепление культурных, образовательных, спортивных и молодежных связей между народами регионов.

Асафов обращает внимание, что ранее звучали скептические мнения по поводу того, что попытки говорить о многополярности и альтернативных западным проектам центрах влияния и сотрудничества — ничтожны.

Сейчас такие площадки, как Союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР (БРИКС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обрели новые импульсы к развитию и представляют собой пример взаимовыгодной деятельности для получения многосторонней выгоды. Это касается и Каспийского форума, считает эксперт.

«Каспийское пространство давно требовало своей площадки. Стратегия сотрудничества «каспийской пятерки», которую продвигает президент России, жизнеспособна и перспективна», — считает Асафов.

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