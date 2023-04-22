Вильфанд заявил, что 24 апреля станет самым теплым днем апреля в Москве

Самым теплым днем апреля в Москве станет 24 апреля, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самый теплый день до конца апреля прогнозируется в понедельник <…> ночные температуры повысятся до 6-8 градусов, это минимальные значения, а дневные – 20-22», — отметил Вильфанд.

По его словам, такая погода примерно на пять градусов будет выше нормы.

Он добавил, что подобный температурный режим почти соответствует последней неделе мая.

Ранее метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве будут теплые и солнечные выходные.