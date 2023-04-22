В Аргентине состоится акция «Бессмертный полк»

В Аргентине пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом РИА Новости сообщила организатор мероприятия Сильвана Ярмолюк.

По ее словам, акция запланирована в городах Обера, Росарио, Мар-дель-Плата, Парана, Барилоче, Комодоро-Ривадавия, Ушуайя и в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею размещать фото участников специальной военной операции на Украине на сайте «Бессмертного полка».

По его словам, «Бессмертный полк» — это акция в память о защитниках Отечества, поэтому логика в данном решении есть.

Также в МВД РФ заявляли, что автовладельцы не будут оштрафованы за портреты героев войны на «Бессмертном полку», установленные на автомобилях. Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что ПДД не предусматривает данное изменение обзора водителя как нарушение.