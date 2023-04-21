Турчак рассказал об итогах работы группы по вопросам СВО

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» рассказал о законопроектах рабочей группы по вопросам СВО, которую возглавляет.

«В третьем чтении принят закон о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года. На следующей неделе этот закон будет одобрен Советом Федерации. Ряд законопроектов находится на рассмотрении. Это принятый в первом чтении законопроект, предоставляющий участникам и ветеранам СВО, членам их семей право на бесплатную юридическую помощь. Также готовятся к рассмотрению поправки в Трудовой кодекс о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами на период несения службы в зоне СВО», — приводятся его слова в Telegram-канале «Единой России».

Также Турчак добавил, что готовится законопроект, позволяющий семьям бывших сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении своих обязанностей в зоне спецоперации, воспользоваться положенной выплатой на приобретение или строительство жилья

Кроме того, в своем Telegram-канале секретарь генсовета «Единой России» сообщил, что к внесению в Госдуму готовится законопроект, который расширит для участников СВО возможности участия в военной ипотеке. Также в работе еще одна законодательная инициатива, которая предусматривает первоочередное зачисление детей погибших участников СВО в детские сады, школы, оздоровительные лагеря.

«В самое ближайшее время начнут действовать законы о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года, а также уточненное положение о кредитных каникулах, которые теперь распространяются на созаемщиков-родителей и усыновителей, а также совершеннолетних детей», — добавил Турчак.

По его словам, обе инициативы буквально на этой неделе вышли из Госдумы и ждут одобрения Совфеда.

«Уверен, что «сшивка» Рабочей группы с Фондом придаст законодательной деятельности по поддержке участников спецоперации и членов их семей новый импульс. Этим направлением в набсовете и буду заниматься», — заключил он.