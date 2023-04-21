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На Кубе родилась свинья-мутант

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Mariolys Herrera

На Кубе родилась свинья-мутант, пишет Mirror. Ноздри поросенка расположены поверх десен во рту.

Как пишут СМИ, свинья родилась на ранчо, принадлежащем фермеру Мариолису Эррере из провинции Гуантанамо. Мужчина рассказал, что поросенок-мутант стал популярным среди местных жителей, однако люди уверены, что животное долго не проживет.

«Бедный малыш, надеюсь, он выживет», — прокомментировал сосед Мариолиса.

На данный момент неясно, отвез ли фермер свинью к ветеринару, чтобы узнать, есть ли у нее хоть какие-то шансы на выживание, учитывая ее поврежденные дыхательные пути. Однако Эррера рассказал, что будет внимательно следить за состоянием поросенка и давать ему все необходимое.

Ранее в ферме в США родился двухголовый теленок. Фермер рассказала, что роды животного проходили с трудом, притом что размер теленка был небольшим.

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