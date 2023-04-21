Воры украли из канадского аэропорта золото на $17 млн

В Канаде воры украли золото на сумму $17 млн, пишет LADBible. Ограбление произошло в аэропорту Торонто.

Как рассказал инспектор Стивен Дайвестейн в ночь на 17 апреля в Торонто прилетел самолет, на борту которого были слитки золота. Ценный груз был перемещен в контейнер и доставлен в хранилище. Однако драгоценный металл был похищен группой неизвестных. На данный момент у полиции нет информации и личности преступников.

«Мы считаем, что это единичный случай и что это не банда профессиональных воров», — добавил Дайвестейн.

Официальные лица пока отказываются сообщить, какая авиакомпания доставила груз, откуда он прибыл и куда направлялся. Представители аэропорта отказались от комментариев, сославшись на работу полиции.

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