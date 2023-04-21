Shot: в Мурманской области начальник пожарной части обнаружил на двери своей машины СВУ

В Оленегорске, Мурманская область, начальник пожарной части при Кольской горно-металлургической компании обнаружил на двери своего автомобиля самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, вечером 20 апреля 2023 года 38-летний Тарас Шамрай — начальник пожарной части при Кольской горно-металлургической компании — увидел, что на двери его автомобиля Ford Focus прикреплен с помощью магнитов неизвестный пакет, из которого торчали провода. Уточняется, что транспортное средство было припарковано около дома, где проживает потерпевший. Тарас Шамрай сообщил о произошедшем в полицию.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов эвакуировали из жилого дома 25 человек, после чего оцепили местность. По словам взрывотехников, СВУ было изготовлено из аэрозольного баллона и куска мыла с проводами, угрозы оно не представляло.

Полицейские выясняют личность неизвестного, прикрепившего устройство. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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