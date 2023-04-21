Руководители регионов поддержат участников конкурса «Лидеры России»

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и главы российских регионов пообещали свою поддержку участникам пятого сезона конкурса «Лидеры России», сообщает пресс-служба конкурса.

Якушев считает, что конкурс «Лидеры России» позволяет формировать кадровый резерв страны.

«Конкурс «Лидеры России» зарекомендовал себя как социальный лифт. Мы видим, что многие люди, принимавшие участие в этом проекте, достаточно неплохо прогрессируют в плане развития компетенций и продвижения по карьерной лестнице», — сказал он.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил уверенность, что участники конкурса «Лидеры России» составляют управленческую элиту страны.

«Участники конкурса уже являются управленческой элитой страны – лидерами, способными вдохнуть жизнь и ветер перемен в работу сложившихся систем, разработать новые инструменты и подходы, которые позволят эффективно решать проблемы на благо наших жителей», — отметил Алиханов.

Также губернатор Московской области пригласил всех к участию в конкурсе и пообещал поддержку в качестве наставника.

«Приятно, что представительство Подмосковья на конкурсе всегда внушительное и часто успешное. Мы со своей стороны рады поддерживать и быть наставниками», — сказал Воробьев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что современный руководитель – это лидер во всем, не только в профессии.

«Конкурс «Лидеры России» объединяет лучших управленцев страны, самых сильных, талантливых, интеллектуальных, в хорошем смысле амбициозных, готовых работать на благо Отечества и его развитие», — заявил Азаров.

4 апреля 2023 года дан старт пятому сезону конкурса управленцев «Лидеры России». Принять участие в нем могут граждане РФ и других государств до 55 лет с опытом управления не менее двух лет. В новом сезоне каждый зарегистрированный участник сможет получить рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению президента Российской Федерации с 2017 года. За все время на участие в нем было подано более 840 тысяч заявок из 150 стран.