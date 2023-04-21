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Мэр Горловки Приходько заявил, что спецслужбы предотвратили три покушения на него

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что спецслужбы предотвратили уже три покушения на него. Об этом сообщает ТАСС.

«Это было уже третье покушение. Подготовка к покушению. Все три локализовали спецслужбы на тот момент ДНР, теперь уже ФСБ Российской Федерации», — сказал Приходько.

Он поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ за предотвращение покушения.

Также Приходько сообщил, что злоумышленники планировали использовать против него такое количество взрывчатого вещества, что пострадать могли даже жильцы соседнего дома.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта на военном объекте в Ленинградской области. По информации ведомства, группа жителей Выборга «готовила поджог административного здания», принадлежащего Министерству обороны России. По факту покушения на совершение теракта возбуждено дело по статьям уголовного кодекса «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Террористический акт». Виновным по последней статье грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.

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