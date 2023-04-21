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В Киево-Печерскую лавру прибыла полиция и срезала замки с помещений

Полиция особого назначения прибыла на территорию Киево-Печерской лавры и срезала замки с одного из корпусов монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

Отмечается, что речь идет о 44-м корпусе Киево-Печерской лавры. Правоохранительные органы также отключили сигнализацию в здании.

Также опубликовано видео, на котором наблюдаются полицейские рядом с корпусом, двери в здание после взломы открыты.

Ранее утром 21 апреля в Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили, что власти блокируют вход в один из храмов Киево-Печерской лавры.

Накануне в Киево-Печерскую лавру после сообщения о минировании, которое поступило утром 20 апреля, прибыли сотрудники силовых структур и пожарные.

19 апреля сообщалось, что сторонники УПЦ прорвали оцепление полицейских и проникли в опечатанное здание 39-го корпуса на территории Киево-Печерской лавры.

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