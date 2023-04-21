В Германии остановлено движение поездов дальнего следования из-за забастовки работников железной дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на концерн Deutsche Bahn.

Забастовка началась в 4:00 мск и продлится до 14:00 — концерн заранее сообщил о прекращении движения поездов дальнего следования. Забастовка железнодорожников связана с различными конфликтами по тарифам, не связанными друг с другом.

Так, профсоюз Verdi («Верди») требует для 2,5 млн служащих повышения зарплат на 10,5%, а профсоюз EVG добивается увеличения окладов для работников десятков автобусных парков и железнодорожных перевозчиков.

Сложность ситуации с транспортом в Германии возрастает с учетом того, что одновременно с железнодорожниками бастуют и работники четырех крупных немецких аэропортов в Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне и Штутгарте.

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