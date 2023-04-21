Онищенко заверил, что пандемия кори не угрожает России

Пандемия кори не угрожает жителям России, заявил ТАСС академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Большинство имеют коллективный иммунитет. <…> Пандемия не грозит», — сказал он.

По словам Онищенко, одной из причин случаев кори в России является неблагополучное окружение заболевших, которое эксперт связывает с не прошедшими вакцинацию мигрантами.

«Вторая причина в том, что у нас корь повзрослела <…> Взрослые сегодня — главные носители и переносчики. А среди наших граждан заболевают те, у кого просрочены прививки — а их один раз в десять лет надо делать», — отметил Онищенко.

Он добавил, что российская вакцина против кори доказала свою эффективность.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении эпидситуации с корью в России.