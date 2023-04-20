В Белгороде прогремел мощный взрыв

В Белгороде произошел мощный взрыв, пишет Baza.

«По предварительным данным удар пришелся по улице Ватутина», — говорится в сообщении.

Telegram-канал опубликовал фото, на которых видна глубокая воронка и разрушенная дорога. Спасатели и полицейские уже прибыли на место происшествия.

В результате взрыва была повреждена часть дома, находящегося на улице Шаландина. Обломки снаряда нашли в одной из квартир дома. Его жильцов эвакуировали. Также повреждения получили несколько автомобилей. По данным ряда СМИ, один из автомобилей отбросило на крышу магазина взрывной волной. По предварительным данным, жертв нет.

По информации 112, в доме на Шаландина повреждена несущая стена в одной из квартир.

С 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности, регион неоднократно подвергался обстрелам.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала специальной военной операции жертвами атак со стороны Украины в регионе стали 30 человек, еще 123 получили ранения.