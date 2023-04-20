Инфекционист Поздняков назвал маловероятным появление нового патогенного штамма коронавируса

Появление нового подштамма коронавируса, который будет отличаться патогенностью, а не заразностью, маловероятно. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

По словам врача, все нынешние варианты коронавируса происходят от штамма «омикрон», поскольку, в отличие от своих предшественников, он оказался самым быстро распространяемым. То есть каждый подвариант «омикрона» будет чуть более заразным, чем предыдущий.

«Вирусы конкурируют между собой довольно жестко, и каждый субштамм, который обладает каким-то превосходством, вытесняет другие. Все ковидные штаммы становятся более заразными по нарастающей. И мутируют они именно для того, чтобы как можно лучше проникать в организм человека и не прекратить свое существование. Для вируса это жизненная необходимость. А вот патогенность – это не жизненно важно для вируса, поэтому ждать усиления патогенности не стоит. Мутации будут идти только с точки зрения заразности, хотя и исключать на 100% возможность появления какого-то очень заразного патогенного штамма нельзя, но это достаточно маловероятно», – пояснил инфекционист.

Для сравнения, у гриппа может появиться новая мутация, к которой люди оказываются максимально восприимчивы, однако у коронавируса пока таких вариантов нет.

«У гриппа все-таки неисчерпаемый источник появления новых мутаций – это то, что у него есть резервуар в виде животных», – объяснил врач Поздняков.

Ранее стало известно, что в России выявили четыре случая заражения новым штаммом COVID-19 «арктур». После этого в Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости подвариантом коронавируса «арктур» в мае.