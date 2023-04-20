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PR-менеджер Wildberries рассказал об условиях возврата бракованного товара

PR-менеджер Wildberries Ронжина: возврат бракованного товара «был и остается» бесплатным

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Возврат товаров с браком при их покупке через маркетплейс Wildberries является бесплатным, сообщила «360» PR-менеджер маркетплейса Анфиса Ронжина.

«Возврат бракованных товаров для покупателей у нас был и остается бесплатным — как и прежде, полную стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а ни в коем случае не покупатель», — подчеркнула она.

По словам представителя маркетплейса, покупатели оплачивают возврат только качественных товаров в том случае, если у них низкий процент выкупа товаров.

«Например, [покупатель] заказывает много вещей, но мало их выкупает. Такая практика соответствует законодательству, ранее это было подтверждено и самим Роспотребнадзором», — уточнила Ронжина.

Ранее заместитель главы управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд заявил, что суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат бракованных товаров. По данным ведомства, после вступления решения суда в силу покупатели смогут обратиться к продавцу, чтобы он возместил им имущественный вред.

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