PR-менеджер Wildberries рассказал об условиях возврата бракованного товара

Возврат товаров с браком при их покупке через маркетплейс Wildberries является бесплатным, сообщила «360» PR-менеджер маркетплейса Анфиса Ронжина.

«Возврат бракованных товаров для покупателей у нас был и остается бесплатным — как и прежде, полную стоимость вещи и ее обратной доставки на склад компенсирует сам продавец, а ни в коем случае не покупатель», — подчеркнула она.

По словам представителя маркетплейса, покупатели оплачивают возврат только качественных товаров в том случае, если у них низкий процент выкупа товаров.

«Например, [покупатель] заказывает много вещей, но мало их выкупает. Такая практика соответствует законодательству, ранее это было подтверждено и самим Роспотребнадзором», — уточнила Ронжина.

Ранее заместитель главы управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд заявил, что суд признал незаконным требование Wildberries к покупателям оплачивать возврат бракованных товаров. По данным ведомства, после вступления решения суда в силу покупатели смогут обратиться к продавцу, чтобы он возместил им имущественный вред.