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В США россиянку Насырову приговорили к 21 году тюрьмы за отравление

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В США суд Нью-Йорка приговорил гражданку России Викторию Насырову к 21 году тюремного заключения за отравление женщины и кражу ее документов и вещей. Об этом говорится в заявлении на сайте прокуратуры района Куинс.

Прокуратура сообщает, что Насырова в августе 2016 года пыталась отравить похожую на нее жительницу Куинса, а потом похитила ее документы и личные вещи. Насырова угостила русскоязычную жительницу Нью-Йорка чизкейком, в который был подмешан феназепам. Потерпевшую госпитализировали, после выхода из больницы она обнаружила пропажу своих вещей.

В феврале в Нью-Йорке суд присяжных признал уроженку России виновной в отравлении женщины с целью кражи ее паспорта и других ценностей.

Сообщается, что в России Насырова обвинялась в убийстве соседки в 2014 году. Девушка погибла от передозировки наркотиков. Все обвинения Насырова отрицала.

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