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Мокрый снег, порывистый ветер и до 2°С тепла ожидаются в Москве 9 марта

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Облачная погода, местами мокрый снег, гололедица при температуре до 2°С тепла ожидаются в четверг, 9 марта, в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 0 до плюс 2°С, в ночь на пятницу температура может опуститься до 8°С мороза.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от -3 до + 2°С. В ночь на пятницу температура может опуститься до -10°С.

Ветер юго-западный, западный скоростью 6-11 м/с. Местами порывы ветра могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области с 09:00 до 21:00 мск четверга из-за сильного ветра до 15 м/с.

Также желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области до 21:00 мск субботы из-за гололедицы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в России снег начнет сходить только в первой половине апреля в европейской части страны. 

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