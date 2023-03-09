В Тбилиси начались массовые аресты протестующих

Спецназ Тбилиси вытеснил протестующих против принятия закона об иностранных агентах с проспекта Руставели, начались их массовые аресты. Соответствующую трансляцию ведет Первый канал Грузинского телевидения.

Отмечается, что против участников акции использовали водометы и слезоточивый газ.

При этом сотрудники правоохранительных органов начали массово задерживать протестующих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все украинцы желают Грузии достичь демократического успеха и прогресса в вопросе евроинтеграции.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Митинги в грузинской столице из-за законопроекта продолжаются с прошлой недели, а ранее депутаты парламентского большинства схлестнулись в драке с оппозицией.