Десятимесячному мальчику ампутировали ногу из-за врачебной ошибки

На Мальте десятимесячному Зейну Сегуне из австралийского Мельбурна пришлось ампутировать ногу. Об истории написал портал 7News.

В ноябре прошлого года ребенок попал в больницу с бронхиолитом. Врачи устанавливали ему центральный венозный катетер и случайно повредили артерию.

Как рассказала его мать Джоанн Сегун, нога ее сына сразу же побледнела и стала холодной. У ребенка образовался тромб, медики ему ввели препарат, разжижающий кровь. Мальчика оставили в больнице, но его состояние продолжало ухудшаться.

На четвертый день матери заявили, что у них нет детского сосудистого хирурга, поэтому им придется ехать в Великобританию.

В Лондон семью доставили на санитарном самолете, там ребенку провели срочную операцию, чтобы восстановить кровоток. Из-за обширного повреждения мышц и тканей ребенку ампутировали ногу.

«Это разбивает мне сердце... Я считаю, что мальтийские врачи разрушили его жизнь», — прокомментировала журналистам последствия операции мать мальчика.

Семья вернулась в Австралию и написали жалобу на больницу, где лечился мальчик. Они обвиняют врачей в халатности, утверждая, что им следовало своевременно сообщить о необходимости проведения операции для восстановления артерии.

Джоанн добавила, что Зейн остается активен и совсем недавно начал ползать.

Мать надеется, что, когда он вырастет, с ним все будет в порядке.

«Раньше я фотографировала его ноги, и я навсегда запомню эти снимки», — поделилась женщина.