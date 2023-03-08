Малькевич поздравил пострадавшую при атаке ВСУ ведущую с получением госнаграды

Сегодня из рук президента Российской Федерации Владимира телеведущая канала «Таврия» Влада Луговская получила орден Мужества за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга. Об этом в своем Telegram-канале рассказал первый заместитель председателя комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.

«Постоянные читатели моего канала помнят мои рассказы про Владу из Херсона. Ту самую Владу, которая в свои 15 с половиной лет пришла на создающийся телеканал «Таврия» освещать ход восстановления мирной жизни на Херсонщине», — написал он.

По его словам, она неоднократно подвергалась гонениям в интернете, а также слежке в реальной жизни. Малькевич подчеркнул, что ее мужеству и самоотдаче могут позавидовать многие мужчины.

«20 октября прошлого года история совершила очередной вираж: в свое 16-летие Влада вместе с коллективом «Таврии» переправлялась из Херсона на левый берег Днепра и попала под ракетный удар киевского режима. И вновь она стойко перенесла все тяготы и невзгоды, пережив тяжелое ранение. И вернулась в строй», — написал он.

Малькевич также поздравил самого юного военкора страны. «С каждым днем Влада становится все большим и большим профессионалом. Развивается и растет. Я и дальше продолжу ей в этом помогать», — заключил он.