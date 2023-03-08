Состоялись первые назначения участников конкурса «Лидеры возрождения. ДНР»

Руководители ДНР провели первые собеседования с вышедшими в полуфинал и финал участниками конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика», сообщает пресс-служба конкурса.

Отмечается, что по итогам собеседования восемь человек получили назначения в органы власти республики, а также в крупные государственные предприятия и организации. С их списком можно ознакомиться на сайте конкурса.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил роль конкурса «Лидеры возрождения. ДНР» в формировании команды управленцев в регионе.

«Мы много говорили о том кадровом голоде, который существует в ДНР. И я очень рад, что конкурс «Лидеры возрождения» понемногу помогает его ликвидировать. Действительно в республике прошло несколько назначений участников конкурса. Мы закрыли ряд наиболее проблемных позиций, и сделали это, не дожидаясь финала и объявления победителей», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, это не последние назначения в ДНР с учетом той работы, которая всем еще предстоит. По его словам, финалисты и победители конкурса будут востребованы в процессах восстановления мирной жизни в республике.

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что конкурс позволил выявить действительно крепких профессионалов, талантливых управленцев, обладающих качествами настоящих лидеров.

«И таких на конкурсе намного больше, чем восемь человек. Последние назначения – это только самые «горячие» позиции, которые не допускали отлагательств. Конкурс еще идет, и работа по подбору и обучению квалифицированных кадров для ДНР будет продолжена», — отметил он.

Напомним, на сегодняшний день прошли два из трех полуфиналов кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика». Третий полуфинал рассчитан, преимущественно, на военнослужащих, сражающихся на передовой, он состоится позже.