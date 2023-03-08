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Ректор МГУ Садовничий выступил за 5-6 летний специалитет в вузах

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Global Look Press

Новая система высшего образования в РФ должна быть в виде обучения по программам пяти- или шестилетнего специалитета, уверен ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Об этом сообщается в эфире канала «Россия-24».

«Задача следующая — фундаментальность, главное — наши достижения научные должны быть переданы в систему образования, и второе — специалитет», — подчеркнул ректор МГУ.

Как считает Садовничий, именно за пять-шесть лет получится подготовить людей, хорошо знающих полученную специальность.

Также ректор столичного университета напомнил, что всегда не поддерживал Болонскую систему образования.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков утверждал, что РФ не входила в Болонскую систему, поэтому и не может выходить оттуда.

24 мая 2022 года глава Минобрнауки заявил, что Россия планирует отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную систему высшего образования.

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